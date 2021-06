China: exportações têm salto anual de 27,9% em maio, mas ficam abaixo de previsão

As exportações chinesas registraram salto anual de 27,9% em maio, informou nesta segunda-feira (7) o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). A leitura, porém, ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que era de avanço de 32,2%. Já as importações tiveram disparada anual de 51,% no mesmo intervalo, também aquém da expectativa do WSJ, que era de 53,0%. A balança comercial chinesa apontou um superávit de US$ 45.53 bilhões em maio, abaixo da projeção de saldo positivo de US$ 47,9 bilhões no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.