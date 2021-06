EUA/Yellen: Com imposto mínimo global, governos protegem soberania nacional

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse há pouco que a implementação do "imposto mínimo global", protege a soberania nacional dos países.



O G7 concordou em apoiar novas regras para tributar empresas multinacionais com um imposto de pelo menos 15%. A proposta é considerada um passo significativo em direção a um acordo global que entregaria a taxa mínima exigida proposta por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.



Ela afirmou que "as pressões que forçaram a redução das taxas de impostos corporativos serão aliviadas" e que o G7, composto por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA, busca apoio de outros países para a medida. "Procuramos endosso no G20 para acordo sobre imposto global", afirmou.