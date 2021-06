Fitch reafirma rating BBB- da Itália, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 4, o rating BBB- da Itália, com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a pandemia de covid-19 continua a ter impacto adverso "significativo" na atividade econômica e nas finanças públicas do país europeu.



"Dívida pública muito alta e crescimento econômico estruturalmente fraco pesam no rating", diz a Fitch em nota. No entanto, ressalta a agência, o perfil de crédito da Itália é apoiado por uma economia diversificada e de alto valor agregado, além de governança "forte", endividamento "moderado" do setor privado e um superávit em conta corrente.



Outro fator que beneficia a Itália, na visão da Fitch, é o programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) do Banco Central Europeu (BCE).