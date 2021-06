PMI de serviços dos EUA sobe a 70,4 em maio, maior nível já registrado

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos subiu de 64,7 em abril a 70,4 em maio, o maior nível desde o início da série histórica em 2009, segundo pesquisa da IHS Markit divulgada nesta quinta-feira, 3. O resultado superou a estimativa prévia do indicador, de 70,1.



O PMI composto, que engloba serviços e indústria, avançou de 63,5 a 68,7 no período, também o maior valor desde 2009.



De acordo com o estudo, o resultado reflete o crescente otimismo do empresariado americano em relação à economia americana, em meio ao avanço da vacinação contra o coronavírus.