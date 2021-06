PMI de serviços da zona do euro sobe a 55,2 em maio e supera leitura preliminar

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu de 50,5 em abril para 55,2 em maio, no maior nível em pouco menos de três anos, informou a IHS Markit nesta quinta-feira. O avanço acima de 50 mostra que a atividade no bloco se expandiu em ritmo mais forte no último mês.



O número final também ficou um pouco acima da leitura prévia de maio, de 55,1.



No mesmo período, o PMI composto, que engloba serviços e indústria, aumentou de 53,8 para 57,1, também superando a estimativa preliminar, de 56,9, no maior patamar desde fevereiro de 2018.