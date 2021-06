JBS: unidades nos EUA estão preparadas para retomar todas as operações amanhã

A JBS informou que a JBS USA e Pilgrim's estão programadas para operar a plena capacidade em todas as operações globais nesta quarta-feira, 3.



Ao longo desta quarta-feira, 2, a empresa prosseguiu com a retomada das operações após o ataque cibernético, "promovendo segurança para mais de 100.000 membros da equipe da JBS USA e Pilgrim's, parceiros produtores de gado e aves, clientes e consumidores'.



A grande maioria das unidades, segundo comunicado, retomou as operações hoje, incluindo todas as instalações de suínos, aves e alimentos preparados em todo o mundo e grande parte das instalações de carne bovina nos EUA e na Austrália.



"A JBS USA e a Pilgrim's continuam a fazer progressos significativos na restauração de nossos sistemas de TI e no retorno dos negócios ao normal", disse André Nogueira, CEO da JBS USA.



A empresa afirmou ainda que não há evidência neste momento de que dados de clientes, fornecedores ou funcionários tenham sido comprometidos.