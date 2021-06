Senado confirma Marcos Rogério (DEM-RO) como relator da MP da Eletrobras

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), confirmou nesta terça, 1º, a indicação de Marcos Rogério (DEM-RO) como relator da Provisória que permite a privatização da Eletrobras. Essa informação foi antecipada pelo Broadcast no dia 20 de maio.



A escolha deve facilitar a tramitação da matéria na Casa, já que o senador é um dos integrantes da tropa de choque do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, além de líder do partido na Casa.



Marcos Rogério tem familiaridade com assuntos ligados à energia. Ele foi o relator do novo marco do setor elétrico no Senado (PLS 232/2016), que tramita hoje na Câmara e foi renomeado (PL 414/2021).



A MP foi aprovada no dia 19 de maio pela Câmara. O texto precisa ser aprovado até 22 de junho para não perder validade. Se os senadores aprovarem mudanças no texto, a proposta terá que voltar para análise dos deputados.