Alta do PIB no 1º tri foi puxada por agropecuária, indústria e investimentos

O desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre foi puxado pela alta nas atividades de agropecuária, indústria e, pela ótica da demanda, pelos investimentos, afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB avançou 1,2% em relação ao quarto trimestre de 2020, informou o IBGE nesta terça-feira. O resultado ficou acima do esperado por analistas do mercado.



Rebeca também destacou que as restrições ao contato social, para evitar o contágio por covid-19, não foram tão fortes quanto no início da pandemia. "Tivemos algumas restrições ao funcionamento das atividades, mas não foram tão rigorosas e tiverem efeito menor sobre a economia", afirmou a pesquisadora do IBGE.



Sobre as atividades que puxaram o crescimento, ela afirmou que a agropecuária foi menos afetada pela pandemia. A alta de 5,7% do setor no primeiro trimestre, na comparação com o quarto trimestre de 2020, foi a maior nessa base de comparação desde o primeiro trimestre de 2017, quando houve um salto de 12,2% sobre o quarto trimestre de 2016.



Segundo a pesquisadora do IBGE , a safra de soja, que deverá renovar o recorde neste ano, e é colhida principalmente no primeiro semestre, é a principal responsável pelo desempenho.



Ainda na comparação com o trimestre imediatamente anterior, as altas de 0,7% no PIB da indústria e de 0,4% no PIB dos serviços foram as terceiras variações positivas seguidas.



Pela ótica da demanda, a alta de 4,6% nos investimentos, medidos pela formação bruta de capital fixo (FBCF), também foi a terceira seguida. Na contramão, a queda de 0,1% no consumo das famílias sobre o quarto trimestre de 2020, considerada estabilidade pelo IBGE, foi o primeiro desempenho negativo após duas altas.



As exportações tiveram alta de 3,7% nas exportações, a maior desde o terceiro trimestre de 2018, quando houve salto de 6,5% sobre o segundo trimestre daquele ano.