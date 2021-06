Opep+ mantém inalterado acordo de produção de petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) manteve inalterado seu acordo de produção de petróleo após reunião realizada nesta terça-feira. Em comunicado, a Opep+ afirma que, "dados os fundamentos do mercado", decidiu manter os patamares já acordados de produção para o mês de julho.



Havia no mercado a expectativa por possíveis ajustes, diante da valorização recente dos barris.



De acordo com a Opep+, foi observado um "fortalecimento contínuo dos fundamentos do mercado, com a demanda de petróleo mostrando sinais claros de melhora e os estoques da OCDE caindo à medida que a recuperação econômica continua na maior parte do mundo diante dos programas acelerados de vacinação".



Em abril, destaca o comunicado, o acordo de produção teve 114% de comprometimento, incluindo México.