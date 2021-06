PIB do 1º trimestre voltou ao nível do 4º tri de 2019, período pré-pandemia

O avanço de 1,2% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020 fez a economia brasileira voltar a operar no mesmo patamar do quarto trimestre de 2019, no pré-pandemia de covid-19, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O resultado foi o terceiro trimestre seguido positivo, depois dos recuos no primeiro (-2,2%) e no segundo (-9,2%) trimestres de 2020, ano em que a economia encolheu 4,1%.



Apesar da melhora, o PIB ainda está 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do País, alcançado no primeiro trimestre de 2014.



Revisões



O IBGE anunciou que revisou o PIB do terceiro trimestre de 2020 ante o segundo trimestre de 2020, que passou de 7,7% para 7,8%.



O órgão também revisou a taxa do PIB do primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019, de queda de 2,1% para queda de 2,2%.