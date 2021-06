PIB da Itália cai 0,1% no 1º trimestre ante o 4º trimestre, aponta revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália caiu 0,1% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020, diante do recrudescimento de medidas para conter a disseminação do novo coronavírus, segundo dados finais divulgados nesta terça-feira pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.



Como a Itália já havia encolhido 1,8% no quarto trimestre, o segundo resultado negativo marcou o início de uma recessão técnica na terceira maior economia da zona do euro.



Na comparação anual, o PIB italiano se contraiu 0,8% entre janeiro e março, informou a Istat. Os números finais, porém, vieram melhores do que as leituras preliminares. No fim de abril, a Istat havia estimado quedas mais acentuadas do PIB da Itália, de 0,4% no confronto trimestral e de 1,4% em relação a um ano antes.