Austrália: RBA mantém taxa básica de juros em 0,10% e descarta alta antes de 2024

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira (1) manter a taxa básica de juros na mínima histórica de 0,10% e a meta de rendimento do bônus soberano de três anos do país também em 0,10%. O comunicado de política monetária ainda reforçou anúncios do informe anterior, de maio, em que descartou alta de juros antes de 2024 e sinalizou ampliação do programa de compras de títulos, hoje em US$ 100 bilhões.



De acordo com o informe publicado hoje pela autoridade, as condições "altamente acomodatícias" serão mantidas até que haja o retorno ao pleno emprego na Austrália e uma inflação "consistente com a meta" de 2 a 3% ao ano. "É improvável que isso aconteça até 2024, no mínimo", diz o texto, que por outro lado, destaca o atual processo de recuperação das economias global e australiana.



"A recuperação econômica da Austrália é mais forte do que o esperado e tem previsão de continuidade. O cenário central do Banco é que o PIB cresça 4,75% em 2021 e 3,5% em 2022. Essa perspectiva é apoiada por medidas fiscais e condições financeiras muito acomodatícias", diz o comunicado de política monetária. "Uma importante fonte contínua de incerteza é a possibilidade de surtos significativos do vírus, embora isso deva diminuir à medida que mais pessoas forem vacinadas", pondera o documento assinado pelo presidente da autoridade, Philip Lowe.