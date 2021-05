Pandemia aumenta o número de requerimentos de pensão por morte ao INSS

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) INSS) cresce cada vez mais. Segundo o instituto, em fevereiro deste ano foram 19.178 pedidos a mais, comparado ao mesmo mês em 2020.



Com quase meio milhão de mortos pela COVID-19, o número de requerimentos de benefícios da pensão por morte ao Instituto Nacional do Seguro Social () cresce cada vez mais. Segundo o instituto, em fevereiro deste ano foram 19.178 pedidos a mais, comparado ao mesmo mês em 2020.





Segundo o INSS, em 2018 foram concedidas 373.015 pensões, enquanto 2019 chegou ao total de 428.512 requerimentos aprovados e em 2020 foram 416.341 pensões por morte concedidas. Embora os números totais do ano passado sejam menores, houve um aumento considerável a partir de agosto, quando o país contava com aproximadamente 100 mil mortes.





Como as concessões são finalizadas meses após o requerimento, o dado indica que os pedidos foram realizados antes de agosto, para que o volume fosse cada vez mais frequente.





Outros meses em alta nos pedidos concedidos mostram a relação da pandemia com as pensões por morte. Em dezembro de 2019, foram 34.246 autorizados, enquanto um ano depois, este número saltou para 53.202.





O mesmo cenário ocorreu em janeiro de 2020, quando foram autorizadas 27.999 pensões por morte. No mesmo mês em 2021, em plena pandemia, o número foi de 45.896.





Em fevereiro também houve aumento. Ao todo, foram 40.739 em 2020 e 59.917 em 2021. Segundo Carla Benedetti, mestre em Direito Previdenciário, os números crescentes devem se repetir nos dados de março e abril, quando forem disponibilizados.





Ela reforça que o contexto pode refletir no orçamento da Previdência Social. “Tal cenário também pode trazer reações no orçamento da Previdência Social, se não fosse pelo fato de que alguns segurados já estavam aposentados e, portanto, eram já beneficiários do sistema, ou, ainda, pelos reflexos oriundos da publicação da mais recente reforma da previdência, por meio da EC 103/19, que alterou sensivelmente os critérios de cálculo que asseguravam, antes da mudança da lei, uma pensão por morte com valores mais vantajosos."





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.