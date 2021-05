Ministério publica novas mudanças em cargos da Secretaria Especial de Fazenda

O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União (DOU) novas mudanças em cargos de confiança da Secretaria Especial de Fazenda, depois que o engenheiro Waldery Rodrigues deixou o posto, agora ocupado pelo economista e ex-chefe do Tesouro Nacional Bruno Funchal. As portarias trazem a nomeação de sete novos titulares e a exoneração de cinco auxiliares, que deixaram os cargos "a pedido".



Foram exonerados: David Rebelo Athayde, do cargo de subsecretário de Direito Econômico da Secretaria de Política Econômica; Daniel de Araújo e Borges, do cargo de diretor de Programa; Lucia Helena Cavalcante Valverde, do cargo de diretora de Programa; Orlando Cesar de Souza Lima, do cargo de diretor de Programa; e Pedro Calhman de Miranda, do cargo de secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria.



Foram nomeados: Emmanuel Sousa de Abreu, como subsecretário de Direito Econômico da Secretaria de Política Econômica; Francisco Onivaldo de Oliveira Segundo, como diretor de Programa; Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, como subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional; Gildenora Batista Dantas Milhomem, como secretária especial adjunta da Secretaria Especial de Fazenda; Gustavo José de Guimarães e Souza, como secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria; Marcilio Silva Souza, como diretor de Programa; e Pablo Rangell Mendes Rios Pereira, como diretor de Programa.