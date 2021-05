Sachsida: Brasil está cansado de 'voo de galinha', chega disso

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse nesta sexta-feira, 28, que o tamanho do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano é menos importante do que a qualidade desse desempenho da atividade econômica em 2021. "O Brasil está cansado de voo de galinha, chega disso", disse em entrevista ao programa Economia em Foco, da Jovem Pan.



"Mais importante que o número (da alta do PIB) é qualidade do crescimento", disse. "Para isso, estamos melhorando lado fiscal e aprovando marcos legais", acrescentou Sachsida.



O secretário voltou a dizer que o processo de consolidação fiscal do País "não é uma ideologia" e argumentou que, com contas equilibradas, as expectativas de investidores são ancoradas, favorecendo um ambiente com juro e inflação baixos e maior emprego e crescimento.



"Manter teto de gastos é política pública do melhor interesse da população", disse Sachsida. O secretário observou ainda que há dez meses o mercado tem "consistentemente superestimado" o déficit fiscal nas contas do governo.



Nos primeiros quatro meses de 2021, o governo teve um superávit de R$ 41 bilhões - em parte influenciado pelo atraso na votação do Orçamento, que impediu a execução de algumas despesas, como investimentos, naturalmente gerando economia para as finanças públicas.



O secretário reforçou ainda que não vai faltar dinheiro para saúde e vacinação. "Essa é uma ordem expressa do ministro Paulo Guedes, com apoio do presidente", disse. Mesmo assim, ele ressaltou que a pandemia não é autorização irrestrita para elevar gastos. "Nenhum brasileiro vai ficar para trás, mas é fundamental ter foco e parcimônia", afirmou.