Sentimento do consumidor cai a 82,9 em maio nos EUA

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 88,8 em abril a 82,9 na leitura final de maio, segundo informou nesta sexta-feira, 28, a instituição. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda ligeiramente menor, a 83.



O índice para as condições atuais recuou de 97,2 em abril a 89,4 no mês atual. Já o índice de expectativas dos consumidores teve queda de 82,7 a 78,8, na mesma base de comparação.



A medida de expectativa de inflação em um ano acelerou de 3,4% a 4,6%. Já a de cinco anos passou de 2,7% para 3%.