Falta trabalho para 14,8 mi

Trabalhadores buscam oportunidade. Mercado tem o pior momento desde o início da pandemia, segundo o IBGE (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 19/2/16)





A taxa de desocupação no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso representa o recorde de 14,805 milhões de pessoas desempregadas. “É o maior contingente de toda a nossa série histórica”, apontou Adriana Beringuy, gerente da Pnad Contínua. Em igual período de 2020, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,2%. No trimestre de dezembro até fevereiro, a taxa de desocupação estava em 14,4%.





Em relação a março de 2020, o número de desempregados aumentou 15,2%, 1,956 milhão de pessoas a mais procurando trabalho. O total de desocupados cresceu 6,3% em relação a dezembro, 880 mil pessoas a mais em busca de uma vaga. A população ocupada somou 85,650 milhões de pessoas, 529 mil trabalhadores a menos em um trimestre. Em relação a um ano antes, 6,573 milhões de pessoas perderam seus empregos. A população inativa somou 76,483 milhões de pessoas no trimestre encerrado em março, 225 mil a mais que no trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2020, a população inativa aumentou em 9,202 milhões de pessoas.





O nível da ocupação – percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – caiu de 53,5% no trimestre encerrado em março de 2020 para 48,4% no trimestre até março de 2021. No trimestre terminado em dezembro de 2020, o nível da ocupação era de 48,9%. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.544 no trimestre encerrado em março. O resultado representa alta de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 212,514 bilhões no trimestre até março, queda de 6,7% ante igual período do ano anterior, de acordo com o IBGE.





Gênero





As mulheres puxaram a desocupação recorde no primeiro trimestre no país, segundo os dados da Pnad Contínua. Enquanto a taxa de desemprego foi de 12,2% para os homens, houve um avanço para um recorde de 17,9% para as mulheres no primeiro trimestre de 2021. “Os homens são maioria na ocupação, e as mulheres são maioria na desocupação”, lembrou Adriana Beringuy, gerente da Pnad Contínua no IBGE. “A mulher tem rotatividade maior no mercado de trabalho, permanência menor, ela entra e sai mesmo tendo escolaridade maior que a dos homens, em função de cuidados com pessoas, crianças, parentes”, completou.





Por cor ou raça, a taxa de desemprego ficou abaixo da média nacional para os brancos, em 11,9%, muito abaixo do resultado para os pretos (18,6%) e pardos (16,9%). A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto foi de 24,4%. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi de 17,5%, mais que o dobro da verificada para quem tem nível superior completo, 8,3%.





Pior momento

O mercado de trabalho no Brasil vive seu pior momento em mais de um ano de pandemia, confirmou Adriana Beringuy. “Aumentar a desocupação no primeiro trimestre de cada ano não é uma situação específica deste ano de 2021, é um comportamento relativamente esperado para este momento do ano. O que a gente tem é que essa sazonalidade pode estar sendo reforçada pelo acúmulo que a gente vem tendo ao longo de 2020 de uma queda muito significativa de pessoas ocupadas, à medida que o tempo vai passando, e as pessoas passem a pressionar mais o mercado de trabalho em busca de ocupação”, disse Adriana Beringuy.





Considerando todos os subutilizados, faltou trabalho para um recorde de 33,202 milhões de pessoas no país no primeiro trimestre de 2021. A conta inclui as pessoas em busca de emprego, quem está trabalhando menos horas do que gostaria e poderia, além das pessoas que não estão procurando vaga, mas estão disponíveis para trabalhar, como os desalentados. Para Adriana, o avanço da desocupação e da subutilização é maior atualmente em função da crise no mercado de trabalho provocada pela pandemia.





“É uma conjunção de fatores. No primeiro trimestre, a gente tem a questão tanto da crise em si, que está comprometendo a absorção da mão de obra, e o momento que é propício ao aumento da desocupação”, contou Adriana. “De fato, esse primeiro trimestre pode ser visto como um momento bastante desfavorável para o mercado de trabalho”, acrescentou.