Embraer reforça parceria com FAB após pedido de renegociação de contrato

A Embraer confirmou o recebimento de solicitação do Comando da Aeronáutica para iniciar tratativas visando ajustes no contrato de fornecimento do KC-390 Millennium à Força Aérea Brasileira (FAB), com o objetivo de reduzir o número total de aeronaves a serem entregues e adequar as entregas futuras.



"A Embraer informa estar com todas as suas obrigações contratuais em dia, bem como reitera sua capacidade de cumprimento de obrigações futuras, particularmente no processo de fabricação e entrega das aeronaves KC-390 Millennium à FAB", disse em nota.



A fabricante destacou que, em ocasiões passadas de restrições orçamentárias impostas pela União aos contratos de desenvolvimento e produção do KC-390, a Embraer "sempre procurou adequar seus recursos com vistas à continuidade deste projeto de grande relevância nacional e internacional, prezando pela parceria com a FAB e pelo desenvolvimento da indústria nacional".



"A Embraer reforça assim seu compromisso com o projeto C-390 Millennium, aeronave multimissão de nova geração", disse no comunicado, acrescentando que a companhia acredita "no potencial de exportação deste produto, que traz inovações únicas em sua categoria e que já foi adquirido por duas nações europeias".



A Embraer reiterou seu papel de parceira estratégica da FAB no desenvolvimento e implantação de soluções e produtos tecnológicos de alto valor agregado, estabelecida há mais de 50 anos.