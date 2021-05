Airbus revela ambicioso plano de expandir produção

A Airbus revelou nesta quinta-feira, dia 27, ambiciosos planos de expandir sua produção de jatos nos próximos anos, fazendo sua ação saltar mais de 6% na Bolsa de Paris, à medida que a indústria de aviação se recupera da pandemia de covid-19. O fabricante europeu disse que vai aumentar a produção de aviões da família A320 para 45 unidades por mês no quarto trimestre de 2021.



Mais adiante, a meta da Airbus é produzir mensalmente 64 aviões no segundo trimestre de 2023, 70 unidades até o primeiro trimestre de 2024 e 75 até 2025. Segundo projeção da empresa, o mercado de aviões comerciais deverá retornar a níveis pré-covid entre 2023 e 2025.



Por volta das 7h40 desta quinta-feira, pelo horário de Brasília, a ação da Airbus saltava 6,07% na bolsa francesa. (Com informações da Dow Jones Newswires).