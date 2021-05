Preços livre de tributos hoje

No Posto Pica Pau, a gasolina será vendida a R$ 3,225 para quem tirou cupom, e limitada a R$ 130 por carro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 01/06/18)





A 15ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e pela CDL Jovem da capital mineira, ocorre hoje. Para os que gostam de fazer uma "comprinha", esta é a chance de levar para casa produtos sem a cobrança de impostos. O movimento conta com a participação de 1.857 lojas em todo o país. Em BH, mais de 300 lojas estão confirmadas, que vão oferecer descontos de até 70% nos produtos. Postos de gasolina também não cobrarão as taxas tributárias.





A gasolina será vendida a R$ 3,225 no Posto Pica Pau, na Avenida do Contorno, Região Noroeste de BH. Apesar do bom preço, há regras para completar o tanque. A CDL/BH disponibilizou 122 vouchers para os interessados. O abastecimento é limitado a R$ 130 por carro, o equivalente a 40,31 litros, e motos não podem participar da promoção. O Posto Pica Pau vai destinar 5 mil litros de gasolina para a ação, das 6h às 18h, com pagamento apenas em dinheiro.





O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, afirma que o DLI “é uma excelente oportunidade para quem está planejando adquirir novos produtos e, até mesmo, antecipar o presente de Dia dos Namorados. Os valores, sem a carga tributária, são muito atrativos e, certamente, muitas pessoas vão aproveitar a oportunidade”. Além disso, Souza e Silva ressalta que a ação chama a atenção dos consumidores e lojistas sobre os altos impostos. “Precisamos estar atentos aos tributos que pagamos e, principalmente, qual será a destinação. Infelizmente, estamos entre os 30 países com maior carga tributária. E, entre os que têm pior retorno para a sociedade com valor arrecadado, ocupamos a primeira posição”, disse.





Segundo Modesto Araujo Neto, presidente da Drogaria Araújo, o Dia Livre de Impostos expõe as altas cargas tributárias que são cobradas em território nacional. “Queremos aumentar o poder de compra das pessoas, evidenciando, com os descontos, a alta carga tributária que impacta diretamente na quantidade de produtos que vai na cestinha do consumidor.” A loja Tontri Esportes, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH, participa do DLI desde a primeira edição. Para o proprietário, Leandro Soares Camargos, a ação é capaz de mostrar para o consumidor o verdadeiro preço daquele produto.





“Quase metade do valor final de uma mercadoria corresponde a impostos. Muitas vezes, o consumidor acredita que é determinada loja que pratica preços abusivos, mas não é. Um tênis que com imposto custa R$ 399,90, sem os impostos o cliente comprará por R$ 249,90”, afirma.





Expectativa A expectativa é de movimentação. A dona de casa Sandra Mendes Portela, de 46 anos, pretende sair de casa para comprar alguns produtos. Entretanto, ela ficará atenta aos preços. “Vou olhar bem. Não sei se a loja vai colocar o preço de verdade ou vai diminuir um pouquinho só para falar que está sem imposto. Hoje em dia tem que desconfiar de quase tudo”, disse. Segundo ela, a preferência das compras será por produtos de cuidado com a pele. “Essas coisas de pele são caras demais. Só um dia assim ou uma boa promoção pra gente poder comprar. Vou ver como estará, pra ver se compensa.”





Por outro lado, a pandemia não acabou e os cuidados para evitar o avanço da COVID-19 ainda são necessários. O presidente da CDL/BH faz o alerta. “Sabemos que a ação promove uma maior circulação de pessoas nas lojas. Mas precisamos manter todos os cuidados. Evitar aglomerações, utilizar corretamente as máscaras e o álcool em gel”, pontuou o dirigente.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes