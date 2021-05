Desconto para contribuintes

''Não estamos beneficiando o mau pagador, mas oferecendo uma oportunidade àqueles que, por algum motivo, tiveram dificuldade de honrar débitos tributários'' - Osvaldo Scavazza, subsecretário da Receita Estadual (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 1/12/20)





O governo de Minas Gerais publicou ontem o Decreto 48.195 que apresenta um programa de regularização de dívidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O texto explica as regras para adesão das empresas ao programa de regularização tributária, conhecido como Refis. Segundo o documento, os contribuintes poderão quitar suas dívidas do ICMS à vista ou de forma parcelada, com descontos que vão de 50% a 90% sobre juros, multas e outros acréscimos legais. Não será aplicado nenhum desconto sobre o imposto devido.





O programa de regularização tributária alcança todos os débitos de ICMS em aberto ou parcelados, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, referentes aos fatos geradores (como vencimentos, operações realizadas ou notas fiscais emitidas) ocorridos até dezembro de 2020. “Não estamos beneficiando o mau pagador, mas oferecendo uma oportunidade àqueles que, por algum motivo, tiveram dificuldade de honrar débitos tributários. Entendemos também o contexto da pandemia da COVID-19, que pode ter prejudicado muitas empresas”, afirma o subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza.





O Refis foi aprovado anteriormente pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). De acordo com o governo, a decisão foi tomada devido às dificuldades financeiras de muitos contribuintes em função da crise econômica agravada pela pandemia de COVID-19. Para ingresso no programa, o contribuinte deverá consolidar todos os débitos em aberto.





A adesão deve ser feita até 16/8 de 2021, mediante requerimento de habilitação para pagamento, à vista ou parcelado. O requerimento será efetuado no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (Siare), disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda. Alternativamente, o requerimento poderá ser apresentado na Administração Fazendária de circunscrição do requerente ou nos Núcleos de Contribuintes Externos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.





Refis estadual





Tabela de descontos é variável





Parcelamento Desconto





À vista 90%





12 vezes 85%





24 vezes 80%





36 vezes 70%





60 vezes 60%





84 vezes 50%