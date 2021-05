Brasil gera 120,9 mil empregos em abril

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu desaceleração, mas destacou postos gerados nos últimos meses (foto: Evaristo Sá/AFP - 20/10/20)



Após a criação de 177.352 vagas em março (dado revisado ontem), o mercado de trabalho formal brasileiro registrou um saldo positivo 120.935 carteiras assinadas em abril, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia. O resultado do mês passado decorreu de 1,381 milhão de admissões e 1,260 milhão de demissões. Em abril do ano passado, em meio ao lockdown nacional devido à primeira onda de COVID-19, houve fechamento de 963.703 vagas com carteira assinada – o pior resultado em toda a pandemia.





O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês passado. As projeções eram de abertura líquida de 40.000 a 220.000 vagas em abril, com mediana positiva de 161.440 postos de trabalho. No acumulado dos quatro primeiros meses de 2021, o saldo do Caged é positivo em 957.889 vagas. No mesmo período do ano passado, houve destruição líquida de 763.232 postos formais.





De acordo com o ministério, 2,916 milhões de trabalhadores seguiam com garantia provisória de emprego em abril graças às adesões em 2020 ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). Para cada mês de suspensão ou redução de jornada no ano passado, o trabalhador tem o mesmo período de proteção à sua vaga. O programa foi relançado em abril deste ano pelo governo por mais quatro meses em 2021.





Acumulado





O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou ontem que o Brasil vem criando vagas de emprego em todos os meses desde julho do ano passado. “Chegamos a um total de 1,2 milhão de empregos destruídos na primeira onda da pandemia de COVID-19 e desde então continuamos uma recuperação que prossegue. Isso totaliza a criação de 2,2 milhões de empregos desde de julho do ano passado. Criamos 1 milhão de empregos nos últimos quatro meses de 2020 e criamos quase 1 milhão nos primeiros quaro meses deste ano”, completou o ministro.





Para Guedes, o ritmo de criação de vagas continua, mas foi mais lento em abril devido ao impacto da segunda onda da pandemia. “Em abril, foi o grande o impacto, quando as mortes atingiram o pico desta segunda onda. O distanciamento social e a prudência levaram a uma retração no ritmo de criação de vagas, mas, ainda assim, o mercado prossegue forte. Em contraste com o choque da primeira onda, dessa vez criamos vagas graças também ao avanço das vacinas", acrescentou.





Mais uma vez, o ministro defendeu a aprovação de reformas e a vacinação em massa da população. “O Brasil continua comprando e aplicando vacinas para que haja um retorno seguro ao trabalho. Esse ritmo de criação de empregos mostra que os trabalhadores do mercado formal estão conseguindo bons tratamentos e os protocolos de proteção das empresas mais organizados”, destacou.