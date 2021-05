Yellen defende política fiscal como instrumento de combate a desigualdades no EUA

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu nesta quarta-feira a importância da política fiscal como instrumento de combate às desigualdades socioeconômicas. "É necessária uma grande política fiscal para enfrentar as desigualdades neste país e construir uma economia que funcione para todos", disse, durante evento organizado pela Comissão de Educação e Educação Financeira.



Yellen destacou que, nos EUA, o nível de desemprego entre os negros é duas vezes maior que entre brancos. Segundo ela, a taxa de desemprego entre afro-americanos atingiu pico de 17% - comparado com 9,2% de brancos - na a última recessão e se recupera de forma mais lenta.



"Durante os primeiros dias da pandemia, os afro-americanos foram os primeiros a perder seus pequenos negócios e seus empregos, e vimos os primeiros dados que sugerem que os trabalhadores negros serão os últimos recontratados quando a economia se recuperar", destacou Janet Yellen.



Para a secretária, a educação financeira pode ajudar a atenuar essas discrepância. "Sabemos que os jovens que concluem o ensino médio em estados com requisitos sólidos de educação financeira tendem a ter melhores pontuações de crédito, menos inadimplência e tomar decisões mais informadas sobre o financiamento da faculdade", salientou.