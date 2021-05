Recesso de Bolsonaro no carnaval custou R$ 1,7 milhão aos cofres públicos

Jair Bolsonaro durante o carnaval, em praia de São Francisco do Sul, Santa Catarina (foto: DIETER GROSS/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO)

Em fevereiro deste ano, durante o o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ficou hospedado, por quatro dias, no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina . O passeio custou, para os, somando hospedagem, alimentação e passagens aéreas da equipe.





Os dados oficiais foram solicitados ao Planalto pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO).





“É uma vergonha! No carnaval, o Brasil passava de 242 mil mortos por COVID e, enquanto isso, Bolsonaro torrava dinheiro público com lazer”, protestou o parlamentar.









“De dezembro a fevereiro, o presidente gastou mais de R$ 4,2 milhões com viagens em um país arrasado pela pandemia e pela fome. Para pagar auxílio emergencial decente, o governo não tem dinheiro. Mas para farra tem”, complementou.





Em uma postagem no Twitter, ele acrescentou: “É muita INDIGNAÇÃO! Acabei de revelar, no plenário da Câmara, o gasto da folia de Carnaval do Bolsonaro.”

Investigação

O Ministério Público pediu investigação sobre os R$ 2,4 milhões gastos pelo presidente durante as férias.





No início de abril, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Furtado, pediu que a Corte investigasse a quantia gasta.





Na representação, Furtado classifica os valores como “assombrosos” e pede detalhamentos. Ele ainda cita o agravamento da pandemia no país e a necessidade de corte de gastos públicos.

