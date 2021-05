Pacheco defende criação de programa permanente e mais robusto de renda mínima

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), defendeu nesta terça-feira a criação de um programa permanente e mais robusto de renda mínima no País, após o debate sobre a extensão ou não do auxílio emergencial por mais um período. "Cabe a nós identificarmos se os quatro meses do auxílio este ano serão suficientes, ou se teremos que prorrogar por um ou dois meses. Independentemente disso, pensamos pensar em um programa para melhorar um substituir o Bolsa Família com um valor maior. Em um País com tantos recursos, com certeza encontraremos uma solução", afirmou, em participação no BTG Pactual Brasil CEO Conference 2021.



Segundo ele, enquanto não há ambiente propício para se debater esse programa mais perene de renda cidadã, é necessário seguir atendendo as pessoas mais vulneráveis. "Os valores pagos no auxílio emergencial foram os possíveis", completou.



O presidente do Senado enfatizou que o teto de gastos foi um importante avanço para o País. "É muito importante mantermos a responsabilidade fiscal, mas não podemos olvidar da responsabilidade social. O Estado brasileiro deve estar presente na vida das pessoas, principalmente das mais vulneráveis", acrescentou.