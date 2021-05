Índice de confiança do consumidor brasileiro subiu 3,7 pontos

(foto: Wagner Santana/Diário do Pará)

O Índice de Confiança do Consumidor,pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve alta de 3,7 pontos na passagem de abril para maio deste ano. Com essa, que foi suaalta, o indicador chegou a 76,2 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos.