PIB da Alemanha (2ª estimativa) encolhe 1,8% no 1º trimestre ante anterior

Em um novo sinal dos reflexos na economia das restrições impostas para conter a covid-19, o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 1,8% no primeiro trimestre de 2021 ante o quatro trimestre de 2020, aponta a segunda leitura da Destatis, agência oficial de estatísticas do país, publicada nesta terça-feira (25). A queda veio um pouco mais acentuada em relação à leitura preliminar do indicador, divulgada em 30 de abril pela Destatis, que indicava recuo de 1,7%.



Na comparação anual, por sua vez, o PIB da Alemanha sofreu retração de 3,1% entre janeiro e março, também um pouco pior do que a primeira leitura, que foi de -3,0%.



Segundo a Destatis, praticamente todos os setores econômicos apresentaram produção econômica inferior no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. "Apenas na área de informação e comunicação o desempenho econômico cresceu", diz a agência de estatísticas, em comunicado divulgado nesta terça-feira.