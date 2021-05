Petrobras busca mais eficiência

A Petrobras informou que está lançando o programa RefTOP – Refino de Classe Mundial com o objetivo de se posicionar entre as melhores companhias refinadoras de petróleo no mundo. Segundo a estatal, o programa consiste em um conjunto de iniciativas que buscam implementar melhorias para aumentar a eficiência e o desempenho operacional das refinarias que não estão na carteira de desinvestimento. Os investimentos no RefTOP até 2025 são de aproximadamente US$ 300 milhões e estão incluídos no aporte total de US$ 3,7 bilhões de investimentos previstos para o refino no Plano Estratégico 2021-25.





Entre os ativos estão as refinarias Presidente Bernardes (RPBC), Duque de Caxias (Reduc), de Capuava (Recap), de Paulínia (Replan) e Henrique Lage (Revap), informou a petroleira em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).





Além disso, o programa visa posicionar a Petrobras de forma mais competitiva na abertura do mercado de refino de petróleo no país. A companhia avaliou referências mundiais dos principais indicadores de refino para definir os objetivos do programa.





De acordo com a Petrobras, o RefTOP prevê iniciativas para o incremento do desempenho energético das refinarias, aproveitando melhor os insumos como gás natural, energia elétrica e vapor nas próprias operações. Promoverá o uso intensivo de tecnologias digitais, automação e robotização.





Um dos exemplos de tecnologias digitais que terá uso ampliado com o RefTOP são os Digital Twins – representações digitais das instalações – para monitoramento em tempo real.