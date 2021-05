China fala em 'especulação excessiva' com commodities e derruba minério de ferro

A Comissão de Reforma e Desenvolvimento (NDRC, pela sigla em inglês) da China alertou nesta segunda-feira (24) que irá "punir severamente" monopólios de commodities, por avaliar que a recente alta nos preços se deve a "especulação excessiva". Em reação, os contratos futuros de minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian sofreram um tombo de 6,5% no começo da madrugada.



Nos últimos meses, os preços de várias commodities vêm subindo fortemente à medida que a economia global se recupera com a remoção gradual de lockdowns motivados pela pandemia de covid-19.



Segundo reportagem da TV estatal chinesa CCTV, a NDRC afirmou nesta segunda-feira que vai fortalecer esforços conjuntos para monitorar os mercados de commodities e adotar uma política de "tolerância zero" para quaisquer violações da lei. O órgão também prometeu verificar operações "anormais" e "especulação maliciosa". Com informações da Dow Jones Newswires.