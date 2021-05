OMC espera progresso em negociações por quebra de patentes de vacinas até julho

A transferência de tecnologias por meio da quebra das patentes das vacinas é essencial para acelerar a imunização global contra a covid-19, afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, durante a Cúpula de Saúde do G-20. A dirigente disse esperar por "progresso nas negociações" pela quebra de patentes até julho.



A quebra de patentes, no entanto, não será suficiente para "resolver a lacuna" da distribuição dos imunizantes, disse Ngozi.



Ela apontou também a diversificação dos locais de produção das vacinas como outra medida eficaz para aumentar o ritmo da imunização em todo o mundo.



Segundo Ngozi, se a vacinação for acelerada, o comércio global de mercadorias pode crescer até 10% em 2021, ante expectativa de crescimento de 8% da OMC.