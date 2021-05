PMI composto do Japão cai a 48,1 em maio e aponta volta da contração

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 51 em abril para 48,1 em maio, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pela IHS Markit em parceria com o Jibun Bank. A leitura abaixo de 50 mostra que a atividade econômica japonesa voltou a se contrair neste mês.



Apenas o PMI industrial do Japão recuou de 53,6 em abril para 52,5 em maio, enquanto o de serviços diminuiu de 49,5 para 45,7 no mesmo período.