Privatização na mão do Senado

Presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) terá de incluir tramitação da proposta na Casa para que ela seja apreciada (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado - 2/2/21)





A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de ontem a MP 1.031/2021, que trata da privatização da Eletrobras. Após mais de oito horas de tentativas da oposição em tentar derrubar a matéria da pauta, o governo conseguiu avançar com a proposta, que agora segue para o Senado, onde precisa ser apreciada e votada até 22 de junho, quando perde a validade. O relatório apresentado pelo deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) na tarde de ontem sofreu uma modificação após a leitura. A subemenda substitutiva teve 313 votos a favor e 166 contra, às 22h09. Houve cinco abstenções.





A votação na Câmara foi uma vitória para o governo Bolsonaro. Após apreciação dos destaques, os deputados analisaram a redação final da MP, por votação nominal. O texto foi aprovado por 297 votos favoráveis a 143 contrários. Na apreciação do Senado, a oposição vai centrar o foco numa proposta polêmica incluída pelo relator na MP enviada pelo governo ao Congresso e que condiciona a contratação pelo poder concedente de 6.000 megawatts (MW) de termelétricas a gás e de, pelo menos, 2.000MW de PCHs, ambas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.





Essa obrigatoriedade é considerada um dos pontos mais críticos da MP, porque vai encarecer a tarifa para o consumidor e é vista como um jabuti da MP, por não ter relação à essência da matéria. Analistas e parlamentares destacaram que as térmicas a gás precisam ser construídas nos estados onde não há suprimento de gás, e essa proposta já foi rejeitada na nova lei do gás, aprovada recentemente pelo Congresso. Procurado, Nascimento negou o aumento no custo da energia por conta dessa medida. “Vamos substituir térmicas a óleo diesel, que custam R$ 1.500 por megawatts/hora (MWh) por térmicas a gás que custam R$ 300/MWh, ou seja, cinco vezes mais barata”, disse o parlamentar.





Até mesmo líderes de partidos favoráveis à privatização, como o Novo e o MDB, apoiaram um debate mais amplo e a manutenção do texto original da MP, e não o apresentado pelo relator. O consenso entre os críticos à proposta era que, do jeito que o texto estava, haveria aumento do custo da energia para o consumidor. Mas as críticas não impediram a proposta de avançar.





Partidos de oposição ao governo, inclusive, ingressaram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a tramitação da MP. O mandado com pedido de liminar destaca que a matéria não passou por comissão especial, mesmo já havendo condições na Câmara para isso. O caso foi encaminhado para o ministro Luís Roberto Barroso, mas não houve manifestação até a votação.





Esforço





A MP é uma das prioridades do Executivo no Congresso e foi a primeira proposta de privatização aprovada na gestão Bolsonaro. A operação é a aposta da equipe econômica para ampliar os investimentos da empresa, que atua na geração e transmissão de energia elétrica. A expectativa é levantar R$ 60 bilhões com a operação, que está prevista para ser concluída no início de 2022. Os recursos serão divididos entre o Tesouro Nacional, programas para revitalização de bacias hidrográficas e um fundo setorial, para abater parte do aumento das tarifas que virão da descotização das usinas da empresa.





Pelo texto, o governo fica autorizado a diluir sua participação na estatal, hoje em torno de 60%, para 45%, por meio da oferta de novas ações no mercado. A proposta é semelhante ao projeto de lei que foi enviado pelo governo Bolsonaro, que não foi discutido, e da proposta encaminhada ao Congresso ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer. É a terceira tentativa do governo de privatizar a Eletrobras nos últimos quatro anos. A primeira, em janeiro de 2018, ocorreu por meio do projeto de lei (PL) 9.463/2018, que chegou a ser discutido em comissão especial, mas não foi votado. A segunda, por meio do PL 5.877/2019, que também foi engavetado.





Itaipu e Angra

O modelo de privatização da Eletrobras é de capitalização, ou seja, aumento de venda de ações, limitadas a 10% por acionista. A União não poderá participar da operação e terá uma redução da sua fatia de 60% para 45%, com direito à golden share — ação de classe especial que garante poder de veto nas decisões do conselho da companhia. O governo prevê arrecadar R$ 100 bilhões com a operação.





A privatização ainda prevê a renovação de contratos de concessão por 30 anos e a criação de uma nova estatal para administrar as subsidiárias, que continuarão sob o controle da União: a Eletronuclear, controladora das usinas de Angra dos Reis (RJ), e a Itaipu Binacional, e o relator prevê que 25% do lucro dessa nova empresa seja destinado para programas sociais. Os outros 75% para a CDE.