Fed publicará documento sobre moeda digital

O Federal Reserve (Fed) informou nesta quinta-feira, 20, que publicará nos próximos meses - durante o verão do Hemisfério Norte - um relatório sobre as implicações da evolução tecnológica para meios de pagamento digitais, com foco na possibilidade de emissão de uma moeda digital pelo BC dos Estados Unidos.



"O Federal Reserve está estudando esses desenvolvimentos e explorando maneiras de refinar seu papel como provedor principal de serviços de pagamento e como autoridade emissora de moeda dos EUA", diz um comunicado do banco central americano.



Ao destacar a possibilidade de criação de uma moeda digital de bancos centrais (CBDC, na sigla em inglês), a autoridade monetária americana explica que a medida seria um complemento, e não um substituto, do dinheiro.



"Na busca por essas funções essenciais, temos monitorado e nos adaptado cuidadosamente às inovações tecnológicas que agora estão transformando o mundo dos pagamentos, finanças e bancos", afirma o presidente da instituição, Jerome Powell.



Segundo o dirigente, a emissão de um CBDC pelo Fed levantaria importantes considerações sobre política monetária, estabilidade financeira e proteção ao consumidor, além de questões jurídicas e de privacidade, o que exigirá reflexão e análise cuidadosa.



Por isso, de acordo com o comunicado, o Fed está focado em entender melhor as oportunidades e os riscos associados aos novos mecanismos de pagamento digital.