Economia divulga amanhã relatório bimestral do Orçamento

O Ministério da Economia avisou nesta quinta-feira, 20, que o secretário especial de Fazenda da pasta, Bruno Funchal, concede entrevista coletiva amanhã, por videoconferência, para detalhar o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º Bimestre de 2021. O início da entrevista está marcado para as 14h.



Participam ainda da entrevista o secretário de Orçamento Federal, Ariosto Culau, o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, o subsecretário de Gestão Orçamentária da SOF, Márcio Luiz de Albuquerque, e o subsecretário de Assuntos Fiscais da SOF, Luiz Guilherme Pinto Henriques.