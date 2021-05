Ata do Fed destaca melhora no cenário econômico, com vacinação e apoio fiscal

Na mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), os dirigentes concordaram em retirar a palavra "considerável" ao se referir aos riscos à economia dos Estados Unidos do comunicado sobre o anúncio de juros. É o que informa a ata referente ao encontro, divulgada nesta quarta-feira, 19.



Segundo o documento, a omissão do termo reflete a melhora no cenário econômico, fruto do acelerado avanço da vacinação contra o coronavírus e de medidas de apoio fiscal.



"Os membros concordaram que a declaração pós-reunião deveria reconhecer que os indicadores de atividade econômica e emprego haviam se fortalecido, mas que, apesar de apresentarem melhorias, os setores da economia mais afetados pela pandemia permaneceram fracos", destaca o texto.



Ainda assim, os dirigentes destacaram que as incertezas seguem elevadas e que o quadro é "altamente dependente" da evolução do coronavírus, embora os riscos não estejam mais "tão elevados" quanto em meses anteriores. Alguns deles também disseram que programas de medidas de apoio fiscal podem estar "mascarando vulnerabilidades entre famílias e empresas".



"A projeção econômica dos EUA preparada pela equipe para a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de abril foi um pouco mais forte do que a previsão de março", diz a ata.