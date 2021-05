BCE diz que mudanças climáticas são parte importante de revisão estratégica

Ativos leiloados no Brasil oferecem 'excelentes' taxas de retorno, diz ministro

Ativos leiloados no Brasil oferecem 'excelentes' taxas de retorno, diz ministro

Programa de ferrovias será o primeiro certificado com selo verde, diz ministro

Programa de ferrovias será o primeiro certificado com selo verde, diz ministro

Concessão de trecho que vai até o Pará está no cronograma

Concessão de trecho que vai até o Pará está no cronograma

Oposição anuncia ações no STF para barrar MP de privatização da Eletrobras

Oposição anuncia ações no STF para barrar MP de privatização da Eletrobras

BCE aponta riscos elevados à estabilidade financeira na zona do euro

BCE aponta riscos elevados à estabilidade financeira na zona do euro

China faz alerta sobre especulação com moedas virtuais e proibe uso em pagamentos

China faz alerta sobre especulação com moedas virtuais e proibe uso em pagamentos

Economia do Japão segue pressionada por covid-19, diz BoJ

Economia do Japão segue pressionada por covid-19, diz BoJ

Abrava: saindo do papel, projeto do governo será grande avanço para caminhoneiros

Abrava: saindo do papel, projeto do governo será grande avanço para caminhoneiros