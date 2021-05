Economia do Japão segue pressionada por covid-19, diz BoJ

A economia do Japão segue pressionada pela pandemia de covid-19, com incertezas pelo ritmo da vacinação no país e o impacto do vírus em economias estrangeiras, segundo afirmou o presidente do Banco do Japão (BoJ), Haruhiko Kuroda, em discurso divulgado nesta quarta-feira pela instituição. De acordo com Kuroda, caso o impacto da pandemia persista nos próximos meses, o BoJ vai considerar uma nova extensão das medidas de acomodação monetária.



Kuroda projeta, no entanto, que a economia japonesa deve se recuperar no restante do ano, com o impacto da crise sanitária reduzindo gradualmente e apoiada por um aumento na demanda externa, pelas condições financeiras acomodatícias e as medidas econômicas do governo.



O dirigente avalia que a melhora recente dos indicadores econômicos no país se deu majoritariamente por causa do choque na primeira metade de 2020.



Ele prevê que o Japão retomará a "trajetória de crescimento sustentável" assim que o aumento da renda for direcionado para mais gastos por consumidores, melhorando os lucros de empresas japonesas.