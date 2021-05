Acerto com o fisco e o social em Minas

Na reta final, cerca de 1 mi de mineiros ainda não fizeram a declaração (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 27/4/19)





O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) foi prorrogado até 31 de maio devido à pandemia da COVID-19. No entanto, segundo dados da Receita Federal, mais de 40% dos contribuintes ainda não declararam. A expectativa é que até o fim do mês 32 milhões de pessoas regularizem suas respectivas situações. Em Minas Gerais, das 3 milhões de declarações esperadas, apenas 1.912.069 foram realizadas – o que corresponde a 63,73% do total.





A declaração do Imposto de Renda apoia instituições em áreas de vulnerabilidade social afetadas pela pandemia. Os contribuintes podem destinar até 3% do IR para esse fim. De acordo com a Receita Federal, as doações dos brasileiros por meio do Imposto de Renda ultrapassam os R$ 4 bilhões.





“A destinação via Imposto de Renda pode contribuir para atender, expandir e qualificar muitos atendimentos. É, acima de tudo, uma forma de todos acompanharmos o destino do nosso dinheiro, é fazer o bem e garantir uma participação cidadã, principalmente nesse momento difícil em que vivemos”, afirma Rodolfo Schneider, gerente de captação do Marista Escolas Sociais, instituição que atende gratuitamente 7.700 crianças, adolescentes e jovens através de 20 escolas sociais, espalhadas em cidades de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.





Doações





Em 2019, foram realizadas 73.987 doações no primeiro repasse do ano do IR Solidário, o que equivale a quase R$ 82 milhões. Já no ano passado, o número de doações caiu, em média, 10%. No período de pandemia, as doações se tornam ainda mais essenciais para as comunidades. Rodolfo Schneider disse que “as instituições e projetos costumavam realizar muitos encontros, festas e atividades presenciais para garantir uma captação de recursos. Com a pandemia, muitas das ações não puderam ser mais realizadas e, por isso, a contribuição direta impacta ainda mais o dia a dia das instituições”.





Ajuda do Leão





Dicas para contribuir nas comunidades





Doar não impacta o seu bolso





A destinação do IR não influencia o seu bolso, visto que o valor destinado é calculado sobre o IR devido e será retirado do montante que já seria pago à Receita Federal.





Acompanhe projetos e ações





O importante é acompanhar a destinação de parte do IR nas instituições e como está sendo utilizado. “Você pode manter contato, acompanhar nas redes sociais e até conversar com a instituição. A contribuição proporciona que você se sinta parte e saiba que sua doação auxiliou muitas crianças e adolescentes”, reforça Schneider.





O sistema ajuda a calcular





O sistema calcula qual o limite de doação que o contribuinte pode fazer. É só preencher o formulário completo. Você deve clicar em “resumo de declaração”, e logo em seguida em “doação diretamente na declaração – ECA”. Em seguida, é só selecionar o fundo “Estadual” ou “Municipal” do projeto escolhido, emitir e pagar a DARF até 31/5. Por fim, deve informar ao conselho e à instituição beneficiada sobre qual destino você quer dar à sua doação.





Site ensina passo a passo como doar





O site impostosolidario.org.br traz o passo a passo de como fazer a doação. O site foi criado para que o contribuinte possa conferir como funciona o processo e realizar a sua doação. Também apresenta listas de projetos que podem ser apoiados.





A contribuição ajuda crianças e adolescentes





Com os recursos destinados, você pode contribuir para projetos que impactam milhares de crianças e adolescentes no país. Muitos projetos atuam diretamente com a missão de transformar as realidades, melhorando as condições de acesso a uma educação gratuita e de qualidade.