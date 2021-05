Venda de orgânicos dispara

Cláudia Ligório, do site Fazendinha em Casa, diz que o fluxo da página na internet cresceu 1.000% (foto: Edésio Ferrreira/EM/D.A Press)





Desde o início da pandemia, muitos setores de negócios foram prejudicados de alguma forma. Alguns, porém, experimentam fluxo contrário. É o caso dos produtores e vendedores de produtos orgânicos, que viram crescimento tão grande na demanda que mudaram ou ampliaram suas sedes, contrataram mais funcionários e, consequentemente, tiveram mais lucros. Dados da Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis) revelam que houve caso de produtores que chegaram a triplicar sua produção em 2020, especialmente para atender aos canais de venda on-line. Segundo a entidade, o setor fechou o ano com aumento de 30%, movimentando cerca de R$ 5,8 bilhões.





Em Belo Horizonte, o consumo de orgânicos cresceu desde ano passado, e Bernardo Maciel, um dos sócios da Orgânicos do Chico, percebeu no faturamento a mudança do comportamento do consumidor. “No dia das primeiras restrições, em março de 2020, entregamos cerca de 60 cestas. No mês seguinte, pulou para 130 entregas”. A logística da empresa precisou ser remodelada, como conta Pedro Jaques, que cuida do setor na Orgânicos do Chico. “Começamos em um espaço bem pequeno, num modelo caseiro. Fomos nos adaptando e agora temos uma gama de produtos bem maior que um ano atrás. Foi muito por conta da pandemia. Mudamos de espaço duas vezes nesse período.”





A sede da empresa precisou ser trocada logo no início da primeira onda em BH. “Estávamos num espaço bem pequeno no Bairro Luxemburgo e fomos para um maior no (bairro) Prado. Mas as vendas aumentaram ainda mais, aí precisamos mudar de novo. Agora, temos um galpão no Bairro Salgado Filho, com câmara fria e linha de montagem bem mais organizada. Tudo fruto de crescimento absurdo em um ano”, detalha Pedro.





Bernardo completa que, entre cada mudança, não se passaram mais de 15 dias. Antes da pandemia, a Orgânico do Chico fazia entregas duas vezes na semana, com uma média de 200 pedidos. Agora, em maio de 2021, é mais que o dobro, com cerca de 500 entregas, de segunda a sábado. O site da loja facilitou o registro de novos produtos, que já passam de 1.000 cadastrados, de hortifrútis a mel, queijos e carnes em geral. Além disso, Pedro acredita que aceitar cartões de vale-refeição contribuiu para expandir o negócio, já que diversos clientes estão trabalhando de casa e não estavam gastando os créditos com almoços e lanches na rua. “Aceitamos todos os cartões, inclusive de alimentação. Muitos clientes estavam em home office e usaram os créditos que eles não estavam gastando na rua, para comprar os orgânicos.”





Feira on-line

Outro estabelecimento que observou o sucesso das vendas foi a Fazendinha em Casa, uma feira on-line que conecta os pequenos produtores rurais do interior de Minas aos consumidores finais, sem precisar de uma loja física para revenda de mercadorias orgânicas e frescas. A plataforma digital tinha apenas três anos de existência, quando começou a pandemia. De acordo com a cofundadora da empresa, Cláudia Ligório, como o intuito da Fazendinha é comercializar produtos naturais pela internet, a equipe já sabia que em alguns anos o projeto cresceria e poderia captar mais clientes, por isso a estrutura da startup conseguiu se adaptar rapidamente ao aumento repentino na demanda de compras on-line.





“Foi um crescimento extremamente expressivo. Por sermos uma startup já tínhamos em mente que isso aconteceria on-line, mas não como foi. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo.”, disse Cláudia. Apesar dessa facilidade, a empresa precisou adaptar o espaço de funcionamento para atender o fluxo do site, que aumentou em torno de 1.000% na pandemia. A sede, que fica na região Noroeste de Belo Horizonte, expandiu para outras áreas do prédio e um ano depois, ela está cerca de 10 vezes maior.





Produtores também se beneficiam do crescimento do e-commerce de orgânicos. Um deles, Eduardo Falci, coordenador da Dei Falci Orgânicos, percebeu que a plataforma resolveu, justamente, o problema de negociar diretamente com os consumidores finais. “A plataforma ajudou bastante. Muitas vezes o cliente fazia contato com a gente e a demanda era pequena. Não conseguíamos desviar a rota de grandes entregas para atender pequenos pedidos”, conta Eduardo.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz