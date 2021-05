Produtores argentinos marcam paralisação contra suspensão de exportação de carne

A Comissão de Enlace das Entidades Agropecuárias da Argentina (CEEA), grupo que reúne as principais entidades agropecuárias da Argentina, está pedindo ao setor que paralise a comercialização de todos os produtos bovinos nos próximos dias. A medida foi anunciada em comunicado divulgado nesta terça-feira, 18, após reunião de emergência da entidade. A paralisação deve ocorrer a partir da meia-noite da próxima quinta-feira, 20, até a sexta-feira, 28.



Segundo a entidade, a medida é uma resposta ao bloqueio pelo governo argentino das exportações de carne bovina do país por 30 dias, anunciado na noite da segunda-feira, 17.



Ainda nesta terça, a CEEA vai realizar uma coletiva de imprensa para explicar a medida e o "descontentamento dos produtores".



A entidade afirmou que rejeita a política adotada pelo governo, pois "sem dúvida prejudicará toda a Argentina".



A suspensão das exportações de carne bovina por um mês foi anunciada na noite da segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Produtivo da Argentina, alegando que a medida é uma consequência do "aumento sustentado" dos preços internos do produto.



Segundo a pasta, o bloqueio das exportações foi comunicado na segunda-feira pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández, em reunião com o Consórcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que representa os frigoríficos argentinos exportadores.



O ministério também informou que o governo vai adotar um conjunto de medidas de emergência com objetivo de organizar o funcionamento do setor.