F5 Atualiza Dados figura entre os 25 melhores institutos de pesquisa

F5 Atualiza Dados se destacou em 2020 com pesquisas sobre as eleições municipais (foto: Agência Brasil) Instituto de pesquisa sediado em Minas Gerais, o F5 Atualiza Dados foi selecionado pela plataforma de jornalismo de dados Pindograma como a 25ª melhor instituição de pesquisa do Brasil. A listagem conta com 186 centros pré-selecionados e com atuação entre 2012 e 2020. sediado em, ofoi selecionado pela plataforma de jornalismo de dadoscomo amelhor instituição de pesquisa do. A listagem conta com 186 centros pré-selecionados e com atuação entre 2012 e 2020.





Além do 25º lugar geral, a F5 ocupa o terceiro posto entre institutos sediados em Minas. “Com alto grau de assertividade e precisão nos resultados, o posicionamento no Ranking Pindograma, veio confirmar as certezas da instituição e seu compromisso com a verdade”, diz trecho de nota emitida pelo centro.





“Demonstrar, com dados estatísticos, a realidade precisa do momento político, social e econômico é o objetivo maior do Instituto para servir seus clientes nas diferentes áreas de aplicação da pesquisa”, completa o comunicado da F5 Atualiza Dados.