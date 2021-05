Obras da ferrovia Fico começarão a ser realizadas já em junho, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta sexta-feira, 14, que as obras da estradas de ferro Vitória-Minas e Carajás (Fico) começarão a ser realizadas já em junho. As obras serão feitas pela iniciativa privada.



De acordo com ele, essa transferência de ativos para a iniciativa privada é transformadora porque serão contratados R$ 260 bilhões de investimentos privados até o final do ano que vem.

"Já foram 70 ativos transferidos para a iniciativa privada, já são R$ 70 bilhões contratados. Nós teremos alguns leilões de grande porte no ano de 2021 e vamos fazer leilões importantes em 2022", disse acrescentando que R$ 260 bilhões significa 40 vezes o orçamento disponível no Ministério da Infraestrutura. Então não dá para comparar", disse.



Para Tarcísio, não há outro caminho para se alavancar a infraestrutura no Brasil a não ser transferir ativos para a iniciativa privada. De acordo com ele é só ver o que aconteceu nos leilões de saneamento, que rendeu R$ 22 bilhões de outorga para depois ser feitos investimentos de R$ 30 bilhões.



"É como se o setor privado pagasse R$ 22 bilhões para fazer R$ 30 bilhões em investimentos", comparou o ministro.



O ministro completou dizendo que o governo e sua pasta têm se posicionado perante o investidor externo.