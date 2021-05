Secretária do Comércio dos EUA agradece Guedes via Twitter por conversa

A secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, usou sua conta no Twitter para enviar uma mensagem ao ministro da Economia, Paulo Guedes, agradecendo-o "pela conversa de hoje sobre questões cruciais, incluindo comércio, investimento e recuperação econômica".



Raimondo também diz estar "ansiosa para trabalhar junto" no Fórum de CEOs EUA-Brasil e no Diálogo Comercial EUA-Brasil, para o crescimento do comércio e dos investimentos bilaterais.