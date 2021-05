FMI recebe Fernández e promete discutir revisão de política de sobretaxas

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta sexta-feira que o órgão irá discutir um pedido do presidente da Argentina, Alberto Fernández, para uma possível revisão de sua política de sobretaxas de juros. O assunto foi abordado durante reunião mais cedo entre Georgieva e Fernández em Roma, na Itália. Em comunicado, Georgieva descreveu o encontro como "muito positivo".



Segundo Georgieva, ambos os lados se comprometeram a dar continuidade a um programa de auxílio do FMI que auxilie a Argentina a superar seus desafios em meio à pandemia de covid-19.



"Nosso objetivo é ajudar a Argentina a construir um futuro econômico próspero para todos", afirmou Georgieva, no comunicado.