Trabalhadores da construção civil de SP terão reajuste salarial de 7,59%

Os trabalhadores da construção civil de São Paulo terão um reajuste salarial de aproximadamente 7,59% conforme acordo firmado entre Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP) e o Sindicado da Indústria da Construção (Sinduscon-SP).



O reajuste valerá para todos os trabalhadores da categoria que recebem até R$ 6 mil, sendo que 4% será pago em maio e 3,59% em junho, de acordo com informações do Sintracon-SP. Para salários maiores que R$ 6 mil, o reajuste será objeto de livre negociação.



Desde 1º de maio, o tíquete-refeição para almoço passa a R$ 24,50; a outra alternativa, o vale-supermercado, vai a R$ 348,00.



Também foram incluídas na convenção as medidas de flexibilização previstas nas Medidas Provisórias 1.045 e 1.046, de 27 de abril, como redução da jornada de trabalho e salários, suspensão de contratos de trabalho e teletrabalho, entre outras.



A convenção abrange os trabalhadores integrantes das categorias profissionais representadas pelo Sintracon-SP nos municípios de São Paulo, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Embu, Embu Guaçu, Franco da Rocha, Mairiporã, Caieiras, Juquitiba, Francisco Morato e São Lourenço da Serra.