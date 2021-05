Petrobras diz que manterá ritmo de reajustes e que não há frequência definida

A Petrobras manterá o ritmo de reajuste de preços dos seus combustíveis, adotado atualmente, segundo o diretor de Comercialização e Logística da empresa, Cláudio Mastella. "Não haverá mudança. A partir da observação de participação de mercado e competitividade vamos definir os preços. Não teremos uma frequência definida. Buscaremos competitividade e sustentabilidade do negócio", afirmou.



Em teleconferência com analistas de mercado, o executivo destacou que a Petrobras já adotou prazos mais curtos e mais longos de reajustes. Agora, está numa fase intermediária e deve se manter neste patamar.



A política de reajustes de preço é tema de preocupação do mercado financeiro, atento a possíveis mudanças implementadas pelo novo comando da companhia.



A indicação de Mastella, no entanto, é que não haverá mudança.