Eletrobras anota lucro líquido de R$ 1,609 bilhão no 1º trimestre (+31% em 1 ano)

O lucro líquido da Eletrobras avançou 31% no primeiro trimestre deste ano, alcançando R$ 1,609 bilhão, ante R$ 1,228 bilhão reportados no mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido recorrente somou 2,741 bilhões no período, alta de 48% em base anual de comparação.



Segundo a companhia, o resultado do trimestre foi influenciado positivamente pela receita de transmissão, em decorrência da revisão tarifária periódica, que tem efeitos a partir de julho de 2020, mas parcialmente compensada por provisões e contingências no valor de R$ 932 milhões.



Entre janeiro e março, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, na sigla em inglês), atingiu R$ 3,858 bilhões, crescimento de 11% em base anual de comparação. O Ebitda recorrente foi de R$ 4,938 bilhões, alta de 30%. No período, a receita operacional recorrente subiu 8%, para R$ 8,200 bilhões.



Os custos com Pessoal, Material, Serviços e Outros (PMSO) do período caiu 5%, para R$ 110 milhões, devido às medidas de redução de custos que a empresa tem adotado nos últimos trimestres.



O indicador dívida líquida/Ebitda ajustado ficou em 1,4 vez, o menor dos últimos anos, segundo a companhia.