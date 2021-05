Anac autoriza reajuste de até 7,5% nas tarifas aeroportuárias do Galeão

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os tetos das tarifas aeroportuárias do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). Portaria autorizando o aumento nos valores foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.



O reajuste autorizado é de 6,7593% a 7,5066%, a depender da tarifa.



O aumento engloba taxas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia.



A tarifa de embarque, por exemplo, será de R$ 35,30 para voos domésticos e R$ 62,52 para internacionais.