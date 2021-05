China: minério de ferro salta a níveis recordes com expectativa de oferta escassa

Os índices futuros de minério de ferro negociados na China saltaram a níveis recordes nesta segunda-feira, 10, impulsionados por preocupações com a oferta, assim como pela demanda sustentada por aço em meio a expectativas de que a economia global se recupere da pandemia do novo coronavírus.



Os estoques de minério nos portos chineses podem diminuir à medida que os mercados externos se recuperarem, gerando uma situação de oferta escassa no mercado doméstico, o que favorece aumentos de preços, segundo avaliação da Zhongcai Futures.



Na Bolsa de Dalian, o contrato mais líquido do minério de ferro, com entrega para setembro, atingiu hoje o limite de valorização de 10%, a 1.326 yuans por tonelada. Desde o começo de maio, a commodity acumula valorização de 22%. Fonte: Dow Jones Newswires.