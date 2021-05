Cotação do Dogecoin cai após participação de Elon Musk em programa de TV

O preço do Dogecoin, uma criptomoeda, avançou de 49 para 52 centavos de dólar após a participação do presidente-executivo da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, no programa de televisão americano Saturday Night Live, no sábado, 8.



O preço do Dogecoin, criptomoeda criada em 2013 como uma piada, subiu para 74 centavos no início de sábado antes da aparição de Musk no programa, alimentando a esperança entre os investidores de que ultrapassaria US$ 1 pela primeira vez. O preço oscilou entre 49 centavos e 69 centavos na maior parte da transmissão, de acordo com a CoinDesk.



Quando o programa terminou, o Dogecoin estava sendo negociado em torno de 52 centavos de dólar, colocando seu valor de mercado em cerca de US$ 72 bilhões - maior do que as avaliações da Kraft Heinz, gigante do setor de alimentos. Enquanto isso, o Robinhood, aplicativo de negociação online popular entre os investidores individuais, disse no Twitter durante o programa que estava tendo problemas com a negociação de criptomoedas. Mais tarde, publicou que os problemas haviam sido resolvidos.



Depois de expor os méritos da criptomoeda usando jargões, os membros do elenco do programa Michael Che e Colin Jost pediram repetidamente que o executivo explicasse: "O que é Dogecoin?". Após insistência, Musk respondeu: "Sim, é uma confusão."



A agitação criada em torno do programa desde que Musk foi nomeado apresentador no mês passado sugere que a audiência pode aumentar. O show atraiu uma média de 9,2 milhões de telespectadores por edição em sua 46ª temporada, de acordo com dados da Nielsen. O último apresentador a fazer a audiência disparar de tal forma foi Eddie Murphy, cujo retorno ao show no final de 2019 após 35 anos atraiu um total de 16,3 milhões de espectadores.



Fonte: Dow Jones Newswires